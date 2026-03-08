Суд у США постановив, що Кері Лейк незаконно керувала USAGM і скасував ініційовані нею звільнення

У США суддя Ройс Ламберт постановив, що керівництво Кері Лейк Агентством США з глобальних медіа (USAGM) протягом більшої частини минулого року порушувало федеральний закон. У своєму рішенні, ухваленому 7 березня, він скасував низку дій Лейк, зокрема щодо скорочення штату і припинення багатьох операцій у «Голосі Америки».

Як пишуть американські ЗМІ, суддя Ламберт виніс рішення у порядку спрощеного розгляду на користь позивачів, зокрема журналістів «Голосу Америки», які стверджували, що призначення Лейк виконувачкою обов’язків генерального директора і її дії на цій посаді суперечать закону про реформу федеральних вакансій і пункту Конституції США про призначення.

Суд постановив, що Лейк не має права обіймати посаду в.о. генерального директора, оскільки вона не працювала в USAGM, коли колишня генеральна директорка Аманда Беннетт пішла у відставку в січні 2025 року, і не була затверджена Сенатом на жодній іншій федеральній посаді. Лейк офіційно приєдналася до USAGM у березні 2025 року як старша радниця. У пресрелізі агентства від 21 листопада її було названо заступницею генерального директора.

Суддя також відхилив аргумент адміністрації про те, що Лейк могла здійснювати повноваження генерального директора через делегування від попереднього виконувача обов’язків генерального директора Віктора Моралеса.

Згідно із законом про вакансії, дії, вжиті особою, яка не обіймає вакантну посаду законно, «не матимуть жодної сили» і не можуть бути ратифіковані, написав Ламберт у своєму 17-сторінковому рішенні. «Як наслідок, будь-які дії, вжиті Лейк під час її заявленого перебування на посаді виконувача обов’язків генерального директора між 31 липня і 19 листопада 2025 року... є недійсними», – додав суддя.

Позивачі висловили «глибоку вдячність» за рішення суду, зазначивши, що воно «є потужним кроком до виправлення шкоди», завданої Лейк. Водночас вони додали, що все ще намагаються визначити, що фактично означає цей позов для колег, чия кар’єра перебуває у підвішеному стані.

Кері Лейк розкритикувала рішення суду й заявила про намір його оскаржити. «Американський народ дав президенту Трампу мандат скоротити роздуту бюрократію, ліквідувати марнотратство й відновити підзвітність уряду», – заявила вона. «Суддя-активіст намагається перешкодити цим зусиллям в USAGM. … Ми категорично не згодні з цим рішенням і подамо апеляцію», – додала Кері Лейк.

Суддя Ламберт також попросив уряд до 11 березня надати чітку інформацію щодо того, хто є виконувачем обов’язків генерального директора USAGM, а також викласти «план наступництва» на цю посаду.

Білий дім ситуацію поки що не коментував.

Як зазначає агентство Reuters, суботнє рішення є щонайменше третім випадком, коли Ламберт виносить рішення проти адміністрації Трампа у справах, що стосуються «Голосу Америки». У квітні й вересні суддя зупинив плани, які могли б залишити багатьох співробітників «Голосу Америки» без роботи, хоча квітневе рішення пізніше було скасоване апеляційним судом.

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ, спрямований на скорочення семи федеральних агентств, включно з Агентством США з глобальних медіа (USAGM), яке опікується «Голосом Америки», Радіо Свобода та іншими засобами інформації.

У березні «Голос Америки» подав позов до суду, заявивши, що адміністрація Трампа застосувала «механічний» підхід до USAGM через указ, який наказав їй та шести іншим федеральним агентствам «зменшити виконання своїх статутних функцій і зв’язаного персоналу до мінімальної присутності та функцій, яких вимагає закон».

Згодом USAGM відправило у відпустку понад 1000 співробітників і звільнило близько 600 підрядників, змусивши «Голос Америки» припинити трансляцію вперше з моменту свого заснування в 1942 році.

У цій справі USAGM стверджувала, що «остаточного рішення» щодо майбутнього «Голосу Америки» не було ухвалено і що судові позови слід розглядати як «трудові спори» з тими працівниками, яких було звільнено.

У червні минулого року Кері Лейк повідомила, що відбулися масові звільнення в «Голосі Америки» й Агентстві США з питань глобальних медіа (USAGM).

У пресрелізі агентства зазначалося, що у USAGM залишиться 81 співробітник, а загалом після 20 червня в USAGM, «Голосі Америки» й Управлінні кубинського мовлення (OCB), яке транслює новини на Кубу зі студії у штаті Флорида, залишається 250 співробітників.

Як пише The New York Times, звільнення, відомі як скорочення штату, скоротять кількість працівників VOA до менш ніж 200 осіб, що становитиме близько сьомої частини її штату на початок 2025 року.