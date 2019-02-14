Суд оголосить рішення у справі Супрун о 12:00

Окружний адміністративний суд Києва опівдні 14 лютого оголосить рішення за клопотанням Міністерства юстиції України про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України.

Рішення оголосить суддя Сергій Каракашьян, який почав розглядати урядове клопотання 11 лютого.

Напередодні уряд частково розблокував роботу Міністерства охорони здоров’я, видавши розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов’язки очільниці МОЗ, крім виключних повноважень як члена Кабінету міністрів.

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва в особі судді Сергія Каракашьяна заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, політична сила якого і подала відповідний позов. Пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. В уряді оскаржили це рішення суду.

Крім того, на 15 лютого призначений розгляд позову народного депутата Ігоря Мосійчука щодо «відсутності повноважень» на виконання обов’язків міністра охорони здоров’я в Уляни Супрун. Засідання відбудеться о 14:50 в Окружному адміністративному суді Києва.