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30 Січень 2019, Київ 22:59
Новини | Міжнародні

У Росії суд ухвалив заарештувати члена верхньої палати парламенту

Зранку 30 січня 32-річного політика вивели із зали під час засідання Ради федерації, яке перед цим закрили для преси

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Суд у столиці Росії Москві заарештував члена Ради федерації (верхньої палати парламенту Росії) від північнокавказького регіону Карачаєво-Черкесії Рауфа Арашукова до 30 березня. Засідання відбулося в закритому режимі.

Перед засіданням адвокат заявив, що його підзахисному надходили погрози з вимогою визнати провину.

Арашукова затримали зранку 30 січня, під час засідання Ради федерації. На затриманні були присутні генеральний прокурор Юрій Чайка та голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін.

Арашукова підозрюють у двох вбивствах, організації злочинного співтовариства і в тиску на свідка.

Його батькові Раулю Арашукову висунуті звинувачення в створенні злочинного співтовариства і шахрайстві в особливо великому розмірі. Слідство вважає, що він пов'язаний із розкраданням природного газу у компанії «Газпром» на суму понад 30 мільярдів рублів.

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