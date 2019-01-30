У Росії суд ухвалив заарештувати члена верхньої палати парламенту

Суд у столиці Росії Москві заарештував члена Ради федерації (верхньої палати парламенту Росії) від північнокавказького регіону Карачаєво-Черкесії Рауфа Арашукова до 30 березня. Засідання відбулося в закритому режимі.

Перед засіданням адвокат заявив, що його підзахисному надходили погрози з вимогою визнати провину.

Арашукова затримали зранку 30 січня, під час засідання Ради федерації. На затриманні були присутні генеральний прокурор Юрій Чайка та голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін.

Арашукова підозрюють у двох вбивствах, організації злочинного співтовариства і в тиску на свідка.

Його батькові Раулю Арашукову висунуті звинувачення в створенні злочинного співтовариства і шахрайстві в особливо великому розмірі. Слідство вважає, що він пов'язаний із розкраданням природного газу у компанії «Газпром» на суму понад 30 мільярдів рублів.