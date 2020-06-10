Суд відхилив апеляцію уряду на рішення в «справі Суркісів»

Київський апеляційний суд 10 червня відхилив апеляційну скаргу Кабінету міністрів України на рішення Печерського райсуду Києва від 9 лютого 2017 року про зобов’язання «Приватбанку» (Київ) виконувати умови депозитних договорів, укладених кіпрською філією банку з офшорними компаніями братів Суркісів (на суму майже 257 мільйонів доларів).

Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на юридичного радника банку Андрія Пожидаєва.

«Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляції Кабінету міністрів, залишив постанову Печерського райсуду в силі. Ми готуємося до подання касаційної скарги і розгляду цієї справи Верховним судом, оскільки у Верховного суду однозначна практика – рішення про забезпечення позову не може підміняти рішення спору по суті», ¬– сказав Пожидаєв.

У травні «Приватбанк» заявив, що надав виконавчій службі докази підробки документів, за якими були відкриті провадження про стягнення з банку на користь братів Суркісів 250 мільйонів доларів.

Ухвала Печерського районного суду Києва передбачає, що «Приватбанк» має примусово виплатити компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, понад 250 мільйонів доларів США за депозитними договорами, які були припинені ще в грудні 2016 року. Зобов’язання за цими депозитними договорами були обміняні на акції додаткової емісії «Приватбанку» під час націоналізації.

15 червня 2020 року Велика палата Верховного суду продовжить розгляд справи за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов’язаними з «Приватбанком» особами та про визнання нечинними договорів обміну їхніх депозитів на 1 мільярд гривень на акції додаткової емісії банку під час націоналізації.