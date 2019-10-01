У Дніпрі суд відмовився взяти під варту Вілкула й Колєснікова

1 жовтня в Дніпровському апеляційному суді відбувся розгляд апеляційних скарг прокуратури області на рішення Жовтневого райсуду міста, який обрав запобіжні заходи для двох колишніх народних депутатів України від партії «Опозиційний блок» Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Суд першої інстанції відпустив їх на поруки. Прокуратура в своїй апеляції наполягала на триманні обох під вартою.

За даними з прокуратури, експосадовці підозрюються в скоєнні правопорушень, передбачених статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки).

Так, за даними прокуратури, колишнього голову Дніпропетровської ОДА Олександра Вілкула підозрюють в оборудках із землею 2 тисяч пайщиків. Водночас сам Вілкул на засіданні у вівторок назвав справу проти себе «сфальшованою».

Він сказав, що землі, які перебувають в державній власності, в довгострокову оренду одному з комбінатів передала спершу Верховна Рада України, потім таке ж рішення ухвалив він, обіймаючи посаду голови ОДА, а потім один з його наступників Валентин Резніченко. Вілкул також заявив, що не ховається від слідства й не чинить тиску на свідків.

«Повний перелік свідків, взагалі все відомо вже рік. Це Луценко розповів на комітеті Верховної Ради. Чому тоді я цілий рік не тиснув на свідків, на експертизу, на всіх? Навіщо я зараз цим буду займатись?» – сказав він.

Водночас прокуратура заявила, що повідомлення про підозру та повістки не були вручені Олександру Вілкулу за місцем його мешкання в Дніпрі й досі перебувають в голови ОСББ.

«Я вважаю, що рішення суду першої інстанції є незаконним, прошу його скасувати й обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з грошовою заставою у розмірі завданих збитків – не менш як 17 мільйонів гривень», – заявив представник прокуратури.

Таке ж рішення – залишити в силі запобіжний захід у вигляді взяття на поруки – суд ухвалив і щодо Дмитра Колєснікова.

16 вересня, за рішенням суду, екснардепів від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова відпустили на поруки. Їхній поручитель, чинний нардеп Дмитро Шпенов заявив, що «жодного доказу» їхньої провини немає.