Суд залишив чинним вирок мешканцю Кривого Рогу за плюндрування державного прапора

Дніпровський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, який за наругу над державним прапором України засудив жителя Кривого Рогу до трьох років позбавлення волі. Відповідне рішення Дніпровський апеляційний суд ухвалив 11 січня.

За рішенням суду, жителя Кривого Рогу Євгена Колесникова визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України (публічна наруга над державними символами).

Суд першої інстанції до терміну покарання – два роки ув’язнення – додав рік невідбутого чоловіком покарання за інший, раніше скоєний злочин. Апеляційний суд із цим погодився.

Як повідомили Радіо Свобода в апеляційному суді, рішення набуло чинності з моменту його оголошення.

Поки засуджений не повідомив, чи подаватиме касаційну скаргу на рішення суду.

Раніше активісти «С14» заявили, що «зустріли» чоловіка, який сплюндрував прапор України, в Дніпрі після суду і той «вирішив розкаятись на колінах».

10 вересня 2017 поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження через наругу на державним прапором України, вчинену в Довгінцівському районі міста, за статтею 338 Кримінального кодексу України.

В суді чоловік, якого обвинувачували у плюндруванні прапора, заявив, що не визнає своєї провини. За словами підсудного Євгена Колесникова, він лише неумисно «зачепив» прапор.

Водночас свідки повідомили, що він зірвав державний прапор України, розірвав на шматки і справив на нього потребу. Довгінцівський райсуд Кривого Рогу засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі, однак той подав на апеляцію.