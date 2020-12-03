Суд повернув поліції адмінпротокол на організатора акції протесту рестораторів у Запоріжжі

З грудня в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя мала розглядатися справа щодо адміністративного протоколу, виписаного за порушення вимог карантину, організатору акції представників ресторанно-готельного бізнесу проти посилення карантинних обмежень Дмитру Карташову. Як передає кореспондент Радіо Свобода, засідання не відбулося.

У суді повідомили, що після ознайомлення з протоколом суддя, що мав розглядати справу, ухвалив повернути його поліції на доопрацювання. В документі не вказано, згідно з якою із двох частин статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ресторатора притягується до відповідальності.

13 листопада організатор акції представників ресторанно-готельного бізнесу проти посилення карантинних обмежень у Запоріжжі Дмитро Карташов повідомив про отримання ним від поліції адмінпротоколу про порушення норм карантину під час протесту.

13 листопада влада Запоріжжя повідомила, що в місті діятиме карантин вихідного дня, під час якого буде заборонена робота закладів громадського харчування, окрім доставки та на винос, але в будні дні такі заклади матимуть право працювати до 22:00. Також на вихідні на території міста буде дозволена робота ринків на відкритому повітрі.

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня, яким, зокрема, заборонена робота розважальних закладів, ТРЦ, закладів харчування (крім торгівлі на виніс). Це рішення викликало протести підприємців. Зокрема, такі відбулися 11 та 12 листопада у Запоріжжі. Працівники ресторанно-готельного бізнесу вимагали не обмежувати через перебування міста у «червоній зоні» час роботи їхніх закладів до 20:00, а також не запроваджувати в Запоріжжі карантин вихідного дня. До акції 11 листопада долучилося близько 300 працівників та власників ресторанів, кав’ярень і готелів. Аналогічні акції протесту цього дня відбулися і в інших великих містах України.

Раніше, у квітні, адміністративний протокол за порушення вимог карантину також отримала організаторка автопробігу на підтримку малого та середнього бізнесу в Запоріжжі Лідія Кривенко. Але згодом суд закрив щодо неї провадження через відсутність складу правопорушення.