Стрілки Годинника Судного дня перевели вперед, ближче до півночі

Стрілки Годинника Судного дня, який символізує загрозу глобальної катастрофи, перевели на 10 секунд – ближче до півночі. Тепер він показує 23:58:30. Про це повідомила Bulletin of the Atomic Scientists – організація, яка займається питаннями науки та глобальної безпеки.

Причиною переведення стрілок уперед творці Годинника назвали вторгнення Росії в Україну і пов’язаний з цим підвищений ризик ядерної ескалації.

Також на рішення вплинули зміни клімату і нездатність людства створити глобальні інститути для зниження ризиків, пов’язаних з технологічними та біологічними загрозами.

Досі стрілки Годинника Судного дня (символу глобальної ядерної катастрофи) не були так близько до півночі.

У ході війни проти України російські офіційні особи, зокрема президент РФ Володимир Путін, неодноразово вдаються до погроз про застосування ядерної зброї.

Годинник Судного дня – це проєкт журналу «Бюлетень вчених-атомників», який існує з 1947 року. Рішення про пересування стрілок (або про те, що їх потрібно залишити на місці) щорічно ухвалюється радою директорів журналу з участю експертів та науковців.