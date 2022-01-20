Словацький міністр пояснив свої висловлювання щодо Криму

Віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік повідомив, що його партія «Свобода і солідарність» (SAS) засуджує анексію Криму Росією. При цьому він назвав «особистою думкою» свої слова, що «росіяни не повернуть Крим». Про це Сулік повідомив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ми ніколи не визнаємо насильницьку зміну кордонів і підтримуємо дипломатичні зусилля України щодо відновлення свого суверенітету й територіальної цілісності», – йдеться у відповіді Суліка.

При цьому він повторив свій меседж, що деякі експортери зі Словаччини постраждали від антиросійських санкцій.

«Моя думка була про економічний ефект (антиросійські санкції – ред.). Я ніколи не сумнівався у політичному ефекті торгових санкцій», – повідомив Сулік.

Раніше сьогодні, коментуючи висловлювання Суліка, прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер запевнив Україну, що уряд країни не провадитиме ніяких дій, щоб виправдати порушення Росією міжнародного права й анексію Криму.

19 січня в інтерв’ю словацькому виданню Pravda віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік висловив думку, що «росіяни не повернуть Крим», а введені санкції «завдають шкоди економіці Словаччини».

«Країни мають між собою торгувати. Деякі наші словацькі експортери зазнали збитків. Санкції завдають шкоди, а росіяни у жодному разі не повернуть Крим. Потрібно дивитися вперед та будувати стосунки», – сказав Ріхард Сулік.

При цьому посадовець уточнив, що напруженість біля кордонів України не сприяє розбудові відносин із Росією.

У Міністерстві закордонних справ України назвали неприйнятними такі заяви і зажадали публічного спростування словацьким міністром своїх висловлювань.