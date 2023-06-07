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Нічна атака РФ на Сумщину: дрон влучив в будинок, де проживали дві родини, є жертви

У Сумській ОВА уточнили, що Росія атакувала безпілотниками типу «Шахед»

Російські війська вночі безпілотниками атакували Сумщину, загинули дві людини, повідомляє у телеграмі Офіс генерального прокурора.

Це сталося у Юнаківській громаді.

«Внаслідок атаки сталася пожежа та руйнування одного приватного житлового будинку, в якому проживало дві родини. У одному помешканні загинув чоловік, у іншому – загинула жінка, її чоловіка госпіталізували», – повідомили в ОГП.


У Сумській ОВА уточнили, що Росія атакувала безпілотниками типу «Шахед».

Також, за даними місцевої влади, російські війська з мінометів вночі та зранку обстрілювали Миколаївську і Білопільську громади.

Москва, попри докази і свідчення, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 4 червня офіційно підтвердили загибель 8 983 і поранення 15 442 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Проте в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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