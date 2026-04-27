ОВА: на Сумщині змінили тривалість комендантської години

На Сумщині комендантську годину скоротили на одну годину, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Відтепер комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00.

Як пояснив голова ОВА, це крок з урахуванням потреб людей та підтримки економічної активності – для створення сприятливіших умов роботи бізнесу, запобігання релокації підприємств і покращення транспортного сполучення.

За його словами, питання скорочення комендантської години розглядали, зокрема, з урахуванням звернень від бізнесу.

Сумщина, яка межує з Росією, регулярно зазнає атак військ РФ з різних видів озброєння.

Президент Росії Володимир Путін майже рік тому заявляв про необхідність створення «буферної зони» на кордоні з Україною.. Відтоді на кордоні з’явилися невеликі вклинення в прикордонних областях, яким Сили оборони протистоять.



