Російські війська обстріляли Сумщину, поранена жінка – голова ОВА

Російські військові 30 жовтня обстріляли дві прикордонні громади на Сумщині: Краснопільську і Середино-Будську, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Загалом зафіксували 28 приходів. По Краснопільській громаді ворог вів вогонь із мінометів 82 мм калібру (12 вибухів). Внаслідок обстрілу поранена цивільна жителька. У жінки – мінно-вибухова травма, і лікарі дістали з її голови уламок. Зараз життю та здоров’ю постраждалої нічого не загрожує», – написав голова ОВА у телеграмі.

За його словами, Середино-Будську громаду обстріляли також із мінометів, 120 мм калібру.

«Загалом зафіксували 16 приходів. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок та автомобіль у одному із сіл громади», – додав Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.