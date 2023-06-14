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Обстріли військами РФ Сумщини: влада повідомила про одну поранену людину і руйнування в регіоні

Влада та військові регулярно повідомляють про російські обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Протягом дня російські війська здійснили 19 обстрілів прикордонних громад Сумщини, повідомив уTelegram керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.

«Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська, Путивльська, Великописарівська громади», – написав Кальченко.

За його даними, одна людина зазнала поранень у Середино-Будській громаді – знадобилася госпіталізація.

Посадовець каже, що російські війська били у середу по області ракетами, мінометами, гранатометами, ствольною артилерією. Серед пошкоджень – водонапірна вежа, ЛЕП, житлові і нежитлові будівлі, транспорт.

Влада та військові регулярно повідомляють про російські обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Сьогодні у Чернігівській області загинула 56-річна жінка, жителька прикордонного села у Новгород-Сіверському районі.

Росія, попри докази і свідчення, заперечує свої атаки на цивільних.

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