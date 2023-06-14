Обстріли військами РФ Сумщини: влада повідомила про одну поранену людину і руйнування в регіоні

Протягом дня російські війська здійснили 19 обстрілів прикордонних громад Сумщини, повідомив уTelegram керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.

«Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська, Путивльська, Великописарівська громади», – написав Кальченко.

За його даними, одна людина зазнала поранень у Середино-Будській громаді – знадобилася госпіталізація.

Посадовець каже, що російські війська били у середу по області ракетами, мінометами, гранатометами, ствольною артилерією. Серед пошкоджень – водонапірна вежа, ЛЕП, житлові і нежитлові будівлі, транспорт.

Влада та військові регулярно повідомляють про російські обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Сьогодні у Чернігівській області загинула 56-річна жінка, жителька прикордонного села у Новгород-Сіверському районі.

Росія, попри докази і свідчення, заперечує свої атаки на цивільних.