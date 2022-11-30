Війська РФ випустили по Сумщині 110 снарядів і мін за день – ОВА

Російські військові за день випустили по прикордонню Сумської області 110 снарядів і мін, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, через обстріли постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська й Есманьська громади.

Зокрема, як повідомив голова ОВА, у Білопільській громаді загарбники обстріляли зі ствольної артилерії (35 «прильотів») міську лікарню. Живицький нагадав, що від обстрілів загинув 15-річний хлопець.

«Дитина під час обстрілу не встигла кілька метрів добігти додому в укриття. Пошкоджено чотири відділення лікарні. Є руйнування перекриттів, даху. Посічені осколками п’ять автівок, які були припарковані біля лікарні. Також пошкоджені дев’ять прилеглих будинків, електро- та газові мережі. Ще по одному з прикордонних сіл громади вівся мінометний обстріл з території росії. Було 15 «прильотів». Без руйнувань», – написав Живицький у телеграмі.

Середино-Будську громаду російські війська обстріляли з мінометів, ствольної артилерії, САУ, загалом було 18 «прильотів» – без наслідків, повідомив голова ОВА.

Есманьську громаду за день обстріляли чотири рази. «Об 11:30 був мінометний обстріл (20 «приходів» 120 мм калібру). Внаслідок чого пошкоджено дев’ять приватних житлових будинків та дитячий садок. Після 12:30 росіяни знову вдарили по прикордонню із артилерії (шість «прильотів»). І вже ближче до 17:00 ще шість мін розірвалося на нашій території. У цих випадках – без пошкоджень», – додав Живицький.

Російські війська регулярно обстрілюють прикордонні території та населені пункти Сумської області.

В ООН станом на 27 листопада підтвердили 6 655 випадків загибелі і 10 368 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.