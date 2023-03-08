Війська РФ вдруге за добу обстріляли прикордоння Сумщини – ОК «Північ»

Російські війська вдруге за добу обстріляли прикордоння Сумської області зі ствольної артилерії, повідомляє оперативне командування «Північ».

«З 21:20 до 21:35 повідомили про 4 приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Порохонь. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження інфраструктури інформація не надходила», – йдеться у повідомленні.

Раніше командування повідомляло, що з 16:40 до 17:00 російські війська, ймовірно, зі ствольної артилерії обстріляли район населеного пункту Катеринівка, без втрат.

Читайте також: Розвідував позиції ЗСУ у прикордонні – СБУ повідомила про затримання чергового інформатора військ РФ

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.