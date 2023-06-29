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На Сумщині за день зафіксували 74 вибухи через російські обстріли – ОВА

Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська громади (фото ілюстративне)

Російські війська 29 червня здійснили 10 обстрілів прикордоння на Сумщині, повідомила обласна військова адміністрація.

За повідомленням, загалом зафіксували 74 вибухи, обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська громади.

«Краснопільська громада: ворог бив з мінометів – 12 вибухів. У результаті одного з обстрілів пошкоджено три приватні домоволодіння, один приватний автомобіль, один гараж. Були обстріли і з артилерії (6 вибухів). Білопільська громада: 22 міни скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано обстріл з АГС (9 вибухів). Миропільська громада: був обстріл з АГС (25 вибухів)», – йдеться в повідомленні.

Про постраждалих через обстріли в ОВА не повідомляють.

Раніше сьогодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумської області евакуюватися. Військовий високопосадовець нагадав, що прикордонні населені пункти майже щодня перебувають під обстрілами з артилерії, мінометів, систем залпового вогню.

«Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати. Влада на місцях знає алгоритми та шляхи евакуаційних заходів. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя!» – закликав генерал.

Прикордонні райони Сумської області регулярно перебувають під обстрілами російських військових. Під час одного з останніх таких обстрілів у селі Миропілля зазнав поранення 5-річний хлопчик.

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