На Сумщині за день зафіксували 74 вибухи через російські обстріли – ОВА

Російські війська 29 червня здійснили 10 обстрілів прикордоння на Сумщині, повідомила обласна військова адміністрація.

За повідомленням, загалом зафіксували 74 вибухи, обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська громади.

«Краснопільська громада: ворог бив з мінометів – 12 вибухів. У результаті одного з обстрілів пошкоджено три приватні домоволодіння, один приватний автомобіль, один гараж. Були обстріли і з артилерії (6 вибухів). Білопільська громада: 22 міни скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано обстріл з АГС (9 вибухів). Миропільська громада: був обстріл з АГС (25 вибухів)», – йдеться в повідомленні.

Про постраждалих через обстріли в ОВА не повідомляють.

Раніше сьогодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумської області евакуюватися. Військовий високопосадовець нагадав, що прикордонні населені пункти майже щодня перебувають під обстрілами з артилерії, мінометів, систем залпового вогню.

«Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати. Влада на місцях знає алгоритми та шляхи евакуаційних заходів. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя!» – закликав генерал.

Прикордонні райони Сумської області регулярно перебувають під обстрілами російських військових. Під час одного з останніх таких обстрілів у селі Миропілля зазнав поранення 5-річний хлопчик.