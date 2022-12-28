Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Живицький: 70 ударів завдали російські війська по прикордонню Сумщини

У всіх випадках без людських жертв обійшлося без людських жертв

По п’яти прикордонних громадах Сумської області російські війська завдали 70 ударів, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Він повідомив про численні розриви мін, а також про факт скидання вибухівки з квадрокоптера.

«У всіх випадках без людських жертв», – зазначив Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG