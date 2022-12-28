Живицький: 70 ударів завдали російські війська по прикордонню Сумщини

По п’яти прикордонних громадах Сумської області російські війська завдали 70 ударів, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Він повідомив про численні розриви мін, а також про факт скидання вибухівки з квадрокоптера.

«У всіх випадках без людських жертв», – зазначив Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.