У Харкові війська РФ вдарили по одному з об’єктів інфраструктури

У Харкові російські війська завдали удару по одному з об’єктів інфраструктури, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Вдруге за день Харків під ударом, ймовірно, «шахедами». Під прицілом один із об’єктів інфраструктури», – повідомив Терехов.

Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що війська РФ завдають ударів не лише по Харкову, а й по області.

Російські війська вранці 28 грудня завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова, осколкового поранення зазнав 48-річний чоловік.

Ввечері середи у повітряному командуванні «Схід» повідомили, що на Дніпропетровщині українські військові знищили п’ять російських безпілотників.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.



Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.