Кім заявив про збиття дронів, частина летить «у бік Умані»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрацій Віталій Кім повідомив про збиття іранських дронів, запущених Росією по Україні.

«Багато збиттів скрізь (по Україні). Сім хвилин тому пролетіли два «мопеди» повз Первомайськ у бік Умані. На радарі видно не було. І Одеса під загрозою», – написав Кім у телеграмі близько 22:00.

Тим часом, повітряне командування «Схід» повідомило, що над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони знищили п’ять російських безпілотників.

«На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування «Схід» знищено п’ять БПЛА противника (імовірно «Шахеди»)», – йдеться в повідомленні.

Раніше у телеграм-каналах повідомляли про вибухи у Херсоні й Дніпрі.

На даний час у низці областей України оголошена повітряна тривога, зокрема на Черкащині, Дніпропетровщині, в Запорізькій області, Харківщині, Донеччині.

28 грудня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив у телемарафоні, що з вересня українські військові збили 850 російських ракет і дронів.

«Всі взяли дату 10 жовтня від першого масованого ракетного обстрілу за початок відліку атак на енергетичну інфраструктуру. Але насправді вдарили по Харківській ТЕЦ ще 11 вересня. Тоді вони почали нападати на нашу критичну інфраструктуру. З цього часу (вересня – ред.)вже приблизно вже більш як 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті протиповітряною обороною, атакувала більша кількість», – повідомив він.

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Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українські військові вже збили 70 із 250 нових дронів, які Росія отримала від Ірану.

Росія з використанням безпілотників і ракет уже кілька місяців проводить масовані удари по українській енергетичній системі. Перший масований удер стався 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

За даними Офісу президента, від 24 лютого армія РФ випустила по Україні понад 4500 ракет, кожна п’ята з них – із моря.