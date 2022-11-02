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Новини | Суспільство

За добу по Сумщині було випущено понад 140 російських снарядів та мін – ОВА

У регіоні є пошкодження ліній електропередач, руйнування житлових будинків, магазину та водопроводу

Упродовж минулої доби російські війська сім разів обстріляли прикордоння Сумщини та випустили по області понад 140 різних снарядів та мін, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, в регіоні є пошкодження ліній електропередач, руйнування житлових будинків, магазину та водопроводу.

Сумщина, яка межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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