На Сумщині внаслідок вибуху невідомого предмета постраждав 12-річний хлопець – поліція

На Сумщині внаслідок вибуху невідомого предмета постраждала дитина, йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в Сумській області.

«В одному з населених пунктів Роменського району 12-річний хлопець знайшов невідомий предмет, який приніс додому. Згодом небезпечна знахідка вибухнула, коли дитина перебувала поруч», – повідомили правоохоронці.

Зазначається, що внаслідок вибуху хлопець дістав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізували. На місці події працювали працівники поліції, які встановлюють усі обставини події.

Раніше голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок вибуху гранати в місті Лозова постраждали 48-річний і 40-річний чоловіки та 17-річний хлопець.