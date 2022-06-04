У ДПСУ повідомили про обстріли військами РФ Сумщини і Чернігівщини

Російські військові 4 червня продовжували обстрілювати Сумську і Чернігівську області, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Пообіді ворожий літак, який зайшов з боку російського села Миколаївка, здійснив шість пусків ракетами по прикордонній території Сумщини. За 3 години до цього російський безпілотник скинув два вибухові пристрої у Великописарівському районі Сумщини», – йдеться в повідомленні ДПСУ у телеграмі.

Крім того, за даними прикордонників, 4 червня загарбники вже випустили вісім мін по території Шосткинського району Сумщини і ще 19 – по Новгород-Сіверському району Чернігівщини.

Про обстріли прикордонних Сумської і Чернігівської областей повідомляють регулярно.