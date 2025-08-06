ОВА: сили РФ атакували Сумську громаду, є влучання

Російські війська атакували Сумську громаду, є влучання, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.
«Близько 21:00 ворог атакував Сумську громаду – є влучання в Ковпаківському районі. Унаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі», – написав він у телеграмі.
Попередньо, жертв та поранених немає. Масштаби пошкоджень уточнюються.
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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
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