ОВА: у Сумах додатково сповіщатимуть про загрозу КАБів

У Сумах запроваджують додаткове оповіщення про загрозу керованих авіабомб, повідомив 4 липня очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Рішення оперативно опрацювали разом із військовими, громадою і відповідними службами. У разі безпосередньої загрози застосування керованих авіабомб по місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення: «Увага! КАБи на місто. Усі в укриття!», – написав він у телеграмі.

За словами Григорова, це не замінює повітряну тривогу і повідомлення Повітряних сил.

«Це додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати і перейти в безпечне місце. Почувши таке повідомлення, просимо негайно пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця», – наголосив очільник ОВА.

Суми регулярно потерпають від російських ударів КАБами, зокрема напередодні ввечері внаслідок одного з таких ударів по центру міста загинули чотири людини, десятки постраждали.

Керовані авіабомби (КАБи) стали одним із найнебезпечніших інструментів російської армії – щодня вони нищать прифронтові міста й позиції Сил оборони на лінії зіткнення, а ефективної відповіді на цю загрозу Україна досі не має, писав раніше проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Скинуті з відстані понад 60 кілометрів, бомби летять зі швидкістю крилатої ракети, і часу на перехоплення майже не залишається.