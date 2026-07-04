Зросла кількість жертв російського удару КАБами по Сумах: у лікарні помер чоловік

Кількість загиблих внаслідок російського удару керованими авіабомбами по Сумах зросла – у лікарні помер чоловік, який був у критично важкому стані після атаки РФ, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його даними, внаслідок удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум загинули четверо людей, ще 33 – постраждали.

Російські військові ввечері 3 липня масовано атакували безпілотниками і керованими авіабомбами Суми. За даними місцевої влади, влучання по цивільній інфраструктурі і значні пошкодження у житловому секторі. Тоді Григоров повідомляв, що загинули чотири людини – троє дорослих і дитини.

Пізно вночі голова ОВА уточнив, що медики змогли реанімувати чоловіка, у якого зупинилося серце, він перебував у критично важкому стані, також у вкрай важкому стані – молода жінка.

«Медики намагалися врятувати 5-річну дівчинку на місці російського удару. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату – дитина загинула. Поруч із нею загинула її мама – 34-річна жінка. Старша донька жінки також у лікарні. Її травми – середньої тяжкості. Також росіяни забрали життя 61-річного чоловіка», – писав Григоров у телеграмі.

Загалом, за його словами, серед постраждалих внаслідок удару російської авіабомби по Сумах було семеро дітей.



Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій. Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.