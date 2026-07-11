Влада: кількість постраждалих через удар РФ по Сумах зросла до 17

У Сумах кількість постраждалих внаслідок російського удару керованими авіабомбами зросла до 17, серед чотирьох загиблих – дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Дві керовані авіабомби вдарили по людному місцю, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт. В епіцентрі одного з ударів опинилися дорога та зупинка громадського транспорту», – зазначив голова ОВА.

Війська РФ 11 липня завдали удару трьома керованими авіабомбами по Сумах, повідомив голова обласної адміністрації Олег Григоров.

За його словами, вже підтверджена загибель чотирьох людей, ще сімох постраждалих вже доправили до лікарень.

Григоров повідомив, що сили РФ вдарили по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.