На Синаї в результаті нападу вбито 10 поліцейських

Ісламські екстремісти атакували контрольно-пропускний пункт у північній частині Синайського півострова (Єгипет), вбито щонайменше 10 поліцейських. Про заявляє місцева влада.

За словами чиновників, серед вбитих – двоє офіцерів.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

Як розповіли ЗМІ неназвані чиновники, бойовики намагалися втекти у пустелю на бронемашині, однак їх переслідував військовий літак, внаслідок чого були вбиті принаймні п’ятеро нападників.