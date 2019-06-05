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05 Червень 2019, Київ 11:10
Новини | Міжнародні

На Синаї в результаті нападу вбито 10 поліцейських

Наслідки нападу на єгипетських силовиків на Синаї, у січні 2017 року

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Ісламські екстремісти атакували контрольно-пропускний пункт у північній частині Синайського півострова (Єгипет), вбито щонайменше 10 поліцейських. Про заявляє місцева влада.

За словами чиновників, серед вбитих – двоє офіцерів.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

Як розповіли ЗМІ неназвані чиновники, бойовики намагалися втекти у пустелю на бронемашині, однак їх переслідував військовий літак, внаслідок чого були вбиті принаймні п’ятеро нападників.

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