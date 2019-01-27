Супрун очікує, що закон про ліцензування лікарів набуде чинності до кінця року

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун очікує, що закон про ліцензування лікарів набуде чинності до кінця 2019 року. Про це вона повідомила в ефірі Радіо Свобода.

«Ми сподіваємося, що до кінця цього року закон уже буде вступати в дію. І з 1 січня п’ять років буде перехідний період, щоб лікарі могли отримати це ліцензування», – зазначила Супрун.

За її словами, закон є частиною концепції професійного ліцензування лікарів в Україні – нової системи навчання і доступу до лікарської професії.

«Лікарі муситимуть отримувати ліцензію. Це означає, що треба мати освіту, стаж і здавати іспит, кожного року займатися безперервним професійним розвитком, подавати бали, скільки балів є», – додала Супрун.

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Як зазначають у Міністерстві охорони здоров’я, згідно з концепцією, студенти, які вступили на медичні спеціальності, з 2016 року уже навчаються за новою системою оцінювання знань і по закінченню вишу отримуватимуть професійне ліцензування.

«З цього року починається єдиний державний кваліфікаційний іспит для тих медичних студентів. Це є і американський, і український іспит «КРОК» – на третьому році і на шостому році. Додатковий іспит буде ще після інтернатури. Тоді буде інтернатура, резидентура і ліцензування. Система ліцензування допомагає, щоб було визнання державою, які лікарі можуть приступати до професії. І це є також для лікарів незалежність від головних лікарів. Маю ліцензію – можу працювати у будь-якій лікарні», – пояснила Уляна Супрун.

Лікарі ж, які вже працюють, мають отримати ліцензування з 2020 по 2024 рік, склавши спеціальний іспит.

«Ліцензію потрібно підтверджувати кожні три роки. При підтвердженні ліцензії враховуватиметься особисте освітнє портфоліо та історія медичної практики. У випадку недбалості чи суттєвих помилок лікаря, ліцензію може бути призупинено або анульовано», – йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Також Україна визнає ліцензії країн ЄС, США, Ізраїлю, Канади, Японії.

Нині чинна система атестації лікарів буде діяти до 2020 року. Як зазначають у міністерстві, вона підтверджує стаж, але не професіоналізм і не якість роботи, а держава має монополію на послуги з підвищення кваліфікації.

Повну версію інтерв’ю з Уляною Супрун читайте на сайті Радіо Свобода