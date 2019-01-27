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27 Січень 2019, Київ 16:35
Новини | Суспільство

Супрун очікує, що закон про ліцензування лікарів набуде чинності до кінця року

Уляна Супрун

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Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун очікує, що закон про ліцензування лікарів набуде чинності до кінця 2019 року. Про це вона повідомила в ефірі Радіо Свобода.

«Ми сподіваємося, що до кінця цього року закон уже буде вступати в дію. І з 1 січня п’ять років буде перехідний період, щоб лікарі могли отримати це ліцензування», – зазначила Супрун.

За її словами, закон є частиною концепції професійного ліцензування лікарів в Україні – нової системи навчання і доступу до лікарської професії.

«Лікарі муситимуть отримувати ліцензію. Це означає, що треба мати освіту, стаж і здавати іспит, кожного року займатися безперервним професійним розвитком, подавати бали, скільки балів є», – додала Супрун.

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Як зазначають у Міністерстві охорони здоров’я, згідно з концепцією, студенти, які вступили на медичні спеціальності, з 2016 року уже навчаються за новою системою оцінювання знань і по закінченню вишу отримуватимуть професійне ліцензування.

«З цього року починається єдиний державний кваліфікаційний іспит для тих медичних студентів. Це є і американський, і український іспит «КРОК» – на третьому році і на шостому році. Додатковий іспит буде ще після інтернатури. Тоді буде інтернатура, резидентура і ліцензування. Система ліцензування допомагає, щоб було визнання державою, які лікарі можуть приступати до професії. І це є також для лікарів незалежність від головних лікарів. Маю ліцензію – можу працювати у будь-якій лікарні», – пояснила Уляна Супрун.

Лікарі ж, які вже працюють, мають отримати ліцензування з 2020 по 2024 рік, склавши спеціальний іспит.

«Ліцензію потрібно підтверджувати кожні три роки. При підтвердженні ліцензії враховуватиметься особисте освітнє портфоліо та історія медичної практики. У випадку недбалості чи суттєвих помилок лікаря, ліцензію може бути призупинено або анульовано», – йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Також Україна визнає ліцензії країн ЄС, США, Ізраїлю, Канади, Японії.

Нині чинна система атестації лікарів буде діяти до 2020 року. Як зазначають у міністерстві, вона підтверджує стаж, але не професіоналізм і не якість роботи, а держава має монополію на послуги з підвищення кваліфікації.

Повну версію інтерв’ю з Уляною Супрун читайте на сайті Радіо Свобода

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