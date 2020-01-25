У Кремлі заперечили відставку Суркова

Указу про відставку помічника президента Росії Владислава Суркова немає, заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков державній агенції ТАСС.

«Ніяких указів щодо відставки Суркова немає, такою інформацією я не володію. Що стосується нібито зміни політики щодо ситуації в Україні, це не відповідає дійсності і відображає лише особисту точку зору того, хто про це говорить», – сказав Пєсков.

Раніше директора російського Центру політичної кон’юнктури Олексій Чеснаков повідомив, що помічник президента Росії Владислав Сурков покинув державну службу буцімто «через зміну курсу на українському напрямку».

Владислав Сурков став помічником президента у вересні 2013 року. Він займався питаннями відносин Росії і сепаратистських регіонів Грузії –Абхазії і Південної Осетії, його також вважають радником Путіна в «українському питанні».