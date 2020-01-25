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25 січня 2020, Київ 13:57
Новини | Міжнародні

У Кремлі заперечили відставку Суркова

Владислав Сурков особисто цю ситуацію поки не коментував

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Указу про відставку помічника президента Росії Владислава Суркова немає, заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков державній агенції ТАСС.

«Ніяких указів щодо відставки Суркова немає, такою інформацією я не володію. Що стосується нібито зміни політики щодо ситуації в Україні, це не відповідає дійсності і відображає лише особисту точку зору того, хто про це говорить», – сказав Пєсков.

Раніше директора російського Центру політичної кон’юнктури Олексій Чеснаков повідомив, що помічник президента Росії Владислав Сурков покинув державну службу буцімто «через зміну курсу на українському напрямку».

Зліва направо: Дмитро Козак і Володимир Путін (архівне фото)
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Владислав Сурков став помічником президента у вересні 2013 року. Він займався питаннями відносин Росії і сепаратистських регіонів ГрузіїАбхазії і Південної Осетії, його також вважають радником Путіна в «українському питанні».

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