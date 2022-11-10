Соратники Навального: Суровікін «збагатився» на війні в Сирії

Соратники російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в ув’язненні, стверджують, що компанія дружини командувача російського угруповання військ в Україні генерала Сергія Суровікіна отримує багатомільйонні платежі від компанії, пов’язаної з бізнесменом Геннадієм Тимченком.

В опублікованому розслідуванні Фонду боротьби з корупцією йдеться про те, що ця компанія видобуває у Сирії фосфати.

Суровікін був командувачем російських військ у Сирії. Соратники Навального роблять висновок, що він «збагатився», захищаючи бізнес-інтереси Тимченка.

Цей висновок вони роблять, вивчивши рахунки компанії дружини генерала Анни Суровікіної. Її бізнес отримав від компанії Тимченка і від дружини одного з його топменеджерів кредити на суму 129 мільйонів рублів.

Команда Навального вважає, що ці гроші не можуть пояснюватися бізнес-логікою і «найбільше схожі на хабарі».

З останньої офіційної декларації Суровікіних випливає, що з 2017 до 2019 року генерал заробив сумарно 30,9 мільйона рублів, а його дружина – 19,7 мільйона. Після 2019-го Міноборони РФ засекретило відомості про доходи керівництва армії.

Раніше російське видання «Верстка» у своєму розслідуванні повідомляли, що дружина і діти Сергія Суровікіна володіють нерухомістю загальною площею у майже 500 квадратних метрів і вартістю близько 125 мільйонів рублів (приблизно понад два мільйони доларів). При цьому Росреєстр ретельно приховує власників цієї нерухомості – вся вона записана на «Російську Федерацію», вказують журналісти-розслідувачі.

Міністерство оборони Росії 8 жовтня призначило Суровікіна новим головнокомандувачем російськими силами, які діють в Україні.

Це було перше офіційне оголошення єдиного командувача для всіх російських сил, що воюють в Україні після їхнього повномаштабного вторгнення в країну 24 лютого.

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