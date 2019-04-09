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09 Квітень 2019, Київ 19:53
Новини | Події

Біля офісу Зеленського, де проходять акції його прихильників і опонентів, сталася сутичка

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Під час акції біля офісу кандидата в президенти України Володимира Зеленського в Києві сталася сутичка.

«Невідомі вирвали декілька плакатів у учасників акції«Вийди слуга народу до народу». Між учасниками акції і молодиками які виривали плакат сталась штовханина», – розповів кореспондент Радіо Свобода.

У поліції повідомили, що двох людей затримали за спробу провокації.

«Під час заходу двоє невідомих підійшли до групи осіб, котрі тримали в руках плакати, пошкодили їх та почали штовханину, провокуючи при цьому бійку. Правопорушників оперативно відтіснили співробітники поліції, котрі стежать за порядком, а відтак доставляють їх в управління поліції», – мовиться у повідомленні.​

Після проведення першочергової перевірки та надання пояснень діям чоловіків буде надана правова оцінка, зазначили у поліції.

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Кілька сотень людей зібралися 9 квітня біля офісу кандидата в президенти України Володимира Зеленського в Києві. Спочатку біля будівлі зібралися його прихильники, а пізніше почалася акція опонентів кандидата.

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