На Різдво 7 січня у Києві влаштують ходу звіздарів – КМДА

У Київміськадміністрації повідомили, що на Різдво за юліанським календарем 7 січня на Софійській і Контрактовій площах у Києві відбудеться хода звіздарів, учасники якої пройдуться із різдвяними зірками.

Крім, ходи звіздарів, за програмою святкування, передбачене масове виконання коляди, встановлення дідуха та народні гуляння.

Продовжиться святкування на Софійській площі різдвяним концертом, додали у мерії.

«7 січня із 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської…7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоків, можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену «Золоті ворота». У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі. Окрім того, можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро «Хрещатик», «Контрактова площа», «Поштова площа» і «Майдан Незалежності», – попередили у КМДА.

За даними КМДА, до 12 січня новорічно-різдвяні святкування триватимуть в районі Софійської площі, до 19 січня – на Контрактовій.