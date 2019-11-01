На станції метро «Святошин» у Києві відкрили оновлений вестибюль

На станції метро «Святошин» у Києві відкрили оновлений другий вестибюль після ремонту. Роботи з реконструкції почалися 23 березня після завершення ремонту вестибюля №1.

31 жовтня пресслужба столичного метрополітену повідомила, що у вестибюлі №2 встановили один ліфт та два вертикальні підйомники, виклали тактильну плитку, оновили покриття підлоги, стін, стелі вестибюля та прилеглого переходу.

Пасажири підтвердили Радіо Свобода, що вестибюль з боку залізничної станції «Святошин» і ринку речей відновив роботу.

Капітальний ремонт станції метро «Святошин» розпочався 24 лютого 2018 року. Спочатку очікувалося, що роботи завершать до жовтня 2018 року. Загальну вартість ремонту оцінювали у понад 150 мільйонів гривень.

Станція збудована у 1971 році. За даними «Київського метрополітену», щодня середній пасажиропотік на «Святошині» становить близько 35 тисяч.