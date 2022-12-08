«Укренерго»: аварійні відключення електрики продовжуються

У енергосистемі України ще є значний дефіцит ресурсу через перевищення доведених обленерго лімітів споживання, в окремих регіонах вимушено вводяться графіки аварійних відключень, повідомила пресслужба «Укренерго».

«Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень… Ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження. Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні – ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи», – розповіли в компанії.

В «Укренерго» зазначили, що цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі, зокрема, триває заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

Як заявив напередодні президент Володимир Зеленський, 100-відсоткове відновлення енергосистеми України до стану, який був перед масованими ударами Росії по енергетичних об’єктах, наразі неможливе. Останнього масованого удару РФ завдала 5 грудня.