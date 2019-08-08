Rogers Cup: Світоліна вийшла до чвертьфіналу

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA Premier 5 Rogers Cup у Торонто.

Українка в двох сетах обіграла представницю Швейцарії Белінду Бенчіч з рахунком 6:2, 6:4.

При цьому вже на початку матчу Світоліна впала і пошкодила ногу, однак змогла продовжити боротьбу після надання медичної допомоги. Окрім того, у першому сеті за рахунку 4:2 на користь українки матч перервали через дощ – знову на корт тенісистки вийшли майже за 2 години.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться з американкою Софією Кенін, яка сьогодні стала на заваді Даяні Ястремській.

Світоліна третій рік поспіль дістається чвертьфіналу Rogers Cup. У 2017 році вона святкувала перемогу на турнірі.

Призовий фонд Rogers Cup складає понад 2,8 мільйона доларів.