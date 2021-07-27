Олімпіада: Світоліна у чвертьфіналі зіграє проти італійки Джорджі

Українка Еліна Світоліна у чвертьфіналі олімпійського турніру з тенісу зустрінеться з італійською спортсменкою Камілою Джорджі.

Поєднок відкриватиме ігровий день на першому корті. Початок гри – 5-та ранку за київським часом.

Джорджі – 61-ша ракетка світу, тоді як 24-річна українка посідає шосту позицію у світовому рейтингу. Втім на турнірі шлях італійки був простіший, ніж у української тенісистки – всі свої матчі вона завершила у двох сетах. Світоліна ж провела три трисетових поєдинки.

Сьогодні Світоліна здолала представницю Греції Марію Саккарі з рахунком 5:7; 6:3; 6:4. Вийшовши у чвертьфінал, українка повторила своє досягнення на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

Для 29-річної Каміли Джорджі це перша Олімпіада.