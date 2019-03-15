США: готель, де мешкає українська тенісистка Світоліна, обшукала поліція

В американському Індіан-Велсі 15 березня поліція провела обшук у готелі

Hyatt Regency Resort & Spa, де зараз мешкає перша ракетка України Еліна Світоліна.

Поліцейські отримали інформацію про можливу стрілянину в готелі близько 10 ранку. Вони обшукали всю територію, навідавшись до кожного номеру. Правоохоронці евакуювали людей з готелю. Під час операції були задіяні великі сили поліції, повідомляють місцеві ЗМІ.

Інформація про стрілянину не підтвердилась.

Світоліна написала про інцидент у своєму Twitter: «Наші обличчя, коли четверо поліцейських вриваються в наш номер, направляють на нас пістолети і кричать «Руки вгору».

У четвер у українки був вихідний день перед півфіналом на BNP Paribas Open, який вона зіграє цієї ночі.