США: готель, де мешкає українська тенісистка Світоліна, обшукала поліція

В американському Індіан-Велсі 15 березня поліція провела обшук у готелі
Hyatt Regency Resort & Spa, де зараз мешкає перша ракетка України Еліна Світоліна.
Поліцейські отримали інформацію про можливу стрілянину в готелі близько 10 ранку. Вони обшукали всю територію, навідавшись до кожного номеру. Правоохоронці евакуювали людей з готелю. Під час операції були задіяні великі сили поліції, повідомляють місцеві ЗМІ.
Інформація про стрілянину не підтвердилась.
Світоліна написала про інцидент у своєму Twitter: «Наші обличчя, коли четверо поліцейських вриваються в наш номер, направляють на нас пістолети і кричать «Руки вгору».
У четвер у українки був вихідний день перед півфіналом на BNP Paribas Open, який вона зіграє цієї ночі.
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