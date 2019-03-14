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14 Березень 2019, Київ 07:31
Новини | Суспільство

Світоліна вийшла у півфінал турніру в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна в 1/2 фіналу зустрінеться з представницею Канади Б’янкою Андреєску

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13 березня українська тенісистка Еліна Світоліна повела матч за вихід у півфінал турніру WTA Prmeier Mandatory BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі, за підсумками якого (4:6, 6:4, 6:4) переграла представницю Чехії Маркету Вондроушову за 2 години і 11 хвилин. Таким чином українка забезпечила собі вихід у півфінал турніру.

В 1/2 фіналу перша ракетка України і шоста світу зустрінеться з 18-річною представницею Канади Б’янкою Андреєску (60-та у рейтингу WTA).

Наступною суперницею Світоліної стане Маркета Вондроушова з Чехії
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Теніс: Світоліна вперше виступить в 1/4 фіналу на турнірі в Індіан-Веллсі

Призовий фонд турніру WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі складає понад 9 мільйонів доларів. Завершитися турнір 17 березня.

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