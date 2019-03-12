Теніс: українка Світоліна зіграє проти австралійки Барті

Перша ракетка України і шоста світу Еліна Світоліна 12 березня проведе матч четвертого раунду на турнірі WTA Premier Mandatory BNP Paribas open в американському Індіан-Веллсі.

Українка позмагається з австралійкою Ешлі Барті за перший у кар’єрі вихід у чвертьфінал змагань в Індіан-Веллсі.

Світоліна і Барті вийдуть на корт близько 23:00 за Києвом.

Напередодні ще одна українка Леся Цуренко у третьому раунді поступилася Арині Соболенко з Білорусі, закінчивши виступи на турнірі в Каліфорнії.

У кожному тенісному сезоні проходить по чотири турніри категорії WTA Premier Mandatory – Індіан-Веллс, Маямі, Мадрид і Пекін (переможець отримує 1000 очок) і п’ять турнірів серії WTA Premier 5 (переможниця отримує 900 рейтингових очок).

Призовий фонд нинішнього турніру на хардовому покритті в Індіан-Веллсі складає понад 9 мільйонів доларів.