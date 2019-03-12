Теніс: Цуренко програла Соболенко в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Леся Цуренко у третьому раунді турніру серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі поступилася дев’ятій сіяній Арині Соболенко з Білорусі. Посіяна під 24 номером українка програла з рахунком 2:6, 5:7.

Таким чином Цуренко завершує свої виступи на турнірі.

Свої матчі третього кола вже провели українки Катерина Козлова та Еліна Світоліна. Козлова поступилася другій ракетці світу Сімоні Халеп, а Світоліна перемогла представницю Австралії Дар’ю Гаврилову. За вихід до чвертьфіналу Світоліна позмагається з австралійською тенісисткою Ешлі Барті.