Індіан-Веллс: Світоліна та Козлова пробилися до третього кола

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Катерина Козлова вийшли до третього кола турніру BNP Paribas Open серії Premier Mandatory, що проходить в американському Індіан-Веллсі.

Світоліна у трьох сетах обіграла американку Софію Кенін – 3:6, 7:6, 6:4.

Козлова була сильнішою за білоруску Олександру Саснович – 6:4, 2:6, 6:0.

В наступному раунді Світоліна зіграє з австралійкою Дар’єю Гавриловою, а Козлова з другою ракеткою світу, румункою Сімоною Халеп.

Ще одна українка, Леся Цуренко, проведе свій поєдинок другого кола сьогодні. Матч почнеться не раніше 22:00 за Києвом.