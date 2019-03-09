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09 Березень 2019, Київ 10:36
Новини | Суспільство

Індіан-Веллс: Світоліна та Козлова пробилися до третього кола

Світоліна вийшла до третього кола престижного турніру

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Українські тенісистки Еліна Світоліна та Катерина Козлова вийшли до третього кола турніру BNP Paribas Open серії Premier Mandatory, що проходить в американському Індіан-Веллсі.

Світоліна у трьох сетах обіграла американку Софію Кенін – 3:6, 7:6, 6:4.

Козлова була сильнішою за білоруску Олександру Саснович – 6:4, 2:6, 6:0.

В наступному раунді Світоліна зіграє з австралійкою Дар’єю Гавриловою, а Козлова з другою ракеткою світу, румункою Сімоною Халеп.

Ще одна українка, Леся Цуренко, проведе свій поєдинок другого кола сьогодні. Матч почнеться не раніше 22:00 за Києвом.

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