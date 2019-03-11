Теніс: Світоліна обіграла Гаврилову в Індіан-Веллсі

Перша ракетка України і шоста світу Еліна Світоліна цієї ночі виграла матч третього кола на турнірі серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі, обігравши у двох сетах представницю Австралії Дар’ю Гаврилову 7:5, 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин.

За вихід до чвертьфіналу Еліна позмагається зі ще однією австралійською тенісисткою Ешлі Барті.

Напередодні інша українка Катерина Козлова в третьому колі турніру в Каліфорнії поступилася другій ракетці світу румунці Сімоні Халеп – 6:7, 5:7.

Призовий фонд турніру WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі складає понад 9 мільйонів доларів. Завершитися турнір 17 березня.