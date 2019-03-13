Теніс: Світоліна вперше виступить в 1/4 фіналу на турнірі в Індіан-Веллсі

Перша ракетка України і шоста світу Еліна Світоліна в матчі четвертого раунду на турнірі WTA Premier Mandatory BNP Paribas open в американському Індіан-Веллсі здолала представницю Австралії, 12-ту ракетку світу Ешлі Барті. Боротьба тривала 3 години 11 хвилин і закінчилася з рахунком 7:6 (10:8); 5:7; 6:4 на користь українки.

Наступною суперницею Світоліної стане 61-а ракетка світу Маркета Вондроушова з Чехії.

Нинішня перемога Еліни Світоліної дозволить їй вперше виступити в 1/4 фіналу на турнірі в Індіан-Веллсі, призовий фонд якого – понад 9 мільйонів доларів.