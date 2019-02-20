Теніс: Світоліна та Цуренко поборються за вихід до чвертьфіналу турніру в Дубаї

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко сьогодні зіграють матчі третього кола на турнірі Dubai Duty Free Tennis Championships.

За вихід до чвертьфіналу Світоліна побореться з іспанкою Гарбінє Мугурусою, а Цуренко зустрінеться з другою ракеткою світу, румункою Сімоною Халеп.

Матчі українок проходитимуть на центральному корті, де ігровий день почався о 9:00 за Києвом. Цуренко гратиме другим запуском, а Світоліна відкриє вечірню сесію (не раніше 17:00 за київським часом).

У третє коло Світоліна пройшла після відмови представниці Тунісу Онс Жабер за рахунку 7:6, 4:0, а Цуренко здобула перемогу у трисетовому протистоянні з китаянкою Чжу Лінь.