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12 Жовтень 2019, Київ 14:20
Новини | Спорт

Світоліна гарантувала собі місце на Підсумковому турнірі WTA

Минулого року Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі

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Перша ракетка України Еліна Світоліна гарантувала собі місце на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA Finals), який відбудеться у китайському Шеньчжені.

Світоліна наразі займає сьоме місце у чемпіонській гонці.

Одна з основних конкуренток українки Кікі Бертенс програла в ¼ фіналу у Лінці, інша – Белінда Бенчіч, закінчила змагання ще раніше. Якщо обидві тенісистки дійдуть до фіналу Кубку Кремля, який відбудеться наступного тижня, і у фіналі переможе Бенчіч – вона посуне Світоліну на восьму сходинку. Бертенс зрівняється за очками зі Світоліною, однак вона поступається за додатковими показниками і не зможе залишити українку без місця у WTA Finals.

Світоліна також заявлена на турнір у Москві.

Українка втретє поспіль виступить на Підсумковому турнірі. Минулого року вона здобула там перемогу.

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