Даяна Ястремська встановила новий рекорд у рейтингу WTA

Друга ракетка України Даяна Ястремська продовжує оновлювати особисті досягнення в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). В оприлюдненому 7 жовтня списку вона перебуває на 23-му місці, піднявшись ще на три позиції.

На один рядок опустилася в рейтингу перша ракетка України Еліна Світоліна, тепер вона четверта у світі. Світоліна, яка минулого тижня дійшла до чвертьфіналу China Open, пропустила на третє місце японку Наомі Осаку. Першою, як і раніше, є австралійка Ешлі Барті, другою – чешка Кароліна Плішкова.

Для Світоліної нині набагато важливіший інший рейтинг – так звана «чемпіонська гонка», яка визначає список учасниць підсумкового турніру сезону, в якому беруть участь вісім найкращих тенісисток планети. В цьому рейтингу Еліна нині обіймає сьомий рядок, що дає право змагатися серед елітарної вісімки і захистити здобутий торік титул.

У чільній світовій сотні нині перебувають ще двоє українок – Леся Цуренко 73-тя (мінус п’ять позицій), Катерина Козлова 83-тя (дві позиції вгору).