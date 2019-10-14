Офіційно: Світоліна їде на Підсумковий турнір

Українська тенісистка Еліна Світоліна їде на Підсумковий турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA Finals), який відбудеться у китайському Шеньчжені. Про це стало відомо ще минулого тижня, однак Жіноча тенісна асоціація лише зараз офіційно підтвердила кваліфікацію тенісистки.

Світоліна стала сьомою з восьми спортсменок, які поїдуть до Шеньчжені, приєднавшись до Ешлі Барті (Австралія), Кароліни Плішкової (Чехія), Сімони Халеп (Румунія), Б’янки Андреєску (Канада), Наомі Осаки (Японія) та Петри Квітової (Чехія).

Цього тижня Світоліна має виступити на Кубку Кремля у Москві. Оскільки вона отримала перший номер посіву, то виступи почне з другого кола. У цих змаганнях також братиме участь друга ракетка України Даяна Ястремська.