Швейцарія відмовила російському мільярдерові в дозволі на проживання через «загрозу безпеці» – ЗМІ

Російський мільярдер Роман Абрамович не отримав дозвіл на проживання в Швейцарії, бо, на думку швейцарської федеральної поліції, може становити загрозу суспільній безпеці і нести репутаційний ризик для країни, повідомляє видання Guardian.

25 вересня Абрамович програв суд медіахолдингу Tamedia. Російський бізнесмен вимагав видалити матеріали у місцевих медіа про свої спроби отримати дозвіл на проживання і причини відмови.

Після того, як закінчилося судове розслідування, швейцарські видання написали, що поліція підозрювала його у відмиванні грошей і ймовірних контактах зі злочинними організаціями, а також у тому, що його активи, принаймні частково, мають незаконне походження.

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Адвокат мільярдера Даніель Глазл стверджував, що всі ці звинувачення помилкові, бо Абрамович ніколи не мав судимості, і у нього не було зв'язків зі злочинними організаціями.

Абрамович, який останні роки жив у Лондоні, став першим великим російським бізнесменом, який позбувся британської візи через зростання напруженості між Великою Британією і Росією. Такий захід щодо російського бізнесмена застосували в рамках боротьби з відмиванням «брудних грошей» із Росії. Рішення ухвалили незабаром після спроби отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері – інциденту, в якому британський уряд і його союзники звинувачують Кремль.

У травні Абрамович отримав громадянство Ізраїлю, яке дозволяє йому перебувати у Великій Британії до півроку, однак не дає права на роботу, в тому числі на управління футбольним клубом «Челсі», який йому належить.