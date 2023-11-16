Сили оборони відбили 18 російських атак на Бахмутському напрямку протягом дня – штаб

Російські війська за добу завдали дев’яти ракетних та 31 авіаційного удару по українських населених пунктах та позиціях, а також здійснили 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 16 листопада.

За даними штабу, за добу на фронті відбулося 62 бойових зіткнення.

Російські війська також «безуспішно вели штурмові дії» на Куп’янському напрямку, біля Синьківки та Петропавлівки – там ЗСУ відбили чотири атаки.

«На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 18 атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області», – йдеться в зведенні.

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Крім того, українські війська відбили 15 російських атак на Авдіївському напрямку, біля Степового, Авдіївки та Первомайського, і ще 15 – на Мар’їнському: поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Генштаб звітує про безуспішні штурмові дії російських сил на Шахтарському та Запорізькому напрямках. При цьому на Лиманському напрямку за день штаб не фіксував наступальних дій.

«Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – повідомляє командування.

Штаб звітує про два удари української авіації по місцях зосередження російських військ, а також ураження ракетними військами загалом 13 військових цілей РФ.