Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень – Лещенко

Син бізнесмена Ріната Ахметова Дамір Ахметов придбав віллу у Швейцарії за 60 мільйонів франків (два мільярди гривень). Про це написав член наглядової ради «Укрзалізниці», колишній народний депутат Сергій Лещенко в матеріалі для KyivPost.

«У грудні 2020 року у Весеназі, поважному передмісті Женеви, з’явився новий житель. Він заплатив астрономічну ціну 60 мільйонів франків, або 2 мільярди гривень, щоб стати частиною громади та оселитися на березі Женевського озера. Цей молодий чоловік не є успішним бізнесменом. Швидше, він є спадкоємцем олігархічної імперії, створеної його батьком, найбагатшою людиною в Україні. Чоловіком, який придбав будинок у Женеві, є Дамір Ахметов, 32-річний син Ріната Ахметова, найбільшого олігарха найбіднішої країни Європи, України», – заявив Лещенко.

Ексдепутат зазначив, що згідно із записами в державній земельній книзі, будинок розташований за адресою Chemin de Botterel 5, 1222 Vésenaz, Швейцарія. Це приватна вулиця. Тут Дамір Ахметов придбав два будинки - розкішну віллу та менший будинок по сусідству, а також 7600 квадратних метрів землі, додав Лещенко.

За його словами, продавцем вілли був Мансур Акрам Одже, французький бізнесмен, який народився в Саудівській Аравії. Він є співвласником імперії TAG, а також входить до списку 100 найвпливовіших арабів у світі.

«Швейцарський маєток Даміра Ахметова розташований в безпосередній близькості від Женевського озера. Біля в’їзду на цю смугу є знак, що вказує, що територія є приватною. Це означає, що не бажано гуляти тут без дозволу тих, хто живе на цій вулиці. Біля повороту на будинок Ахметова є машина з охороною. Будинок оснащений камерами відеоспостереження», – написав ексдепутат.

Лещенко додав, що Дамір – старший син Ахметова. Він виїхав з України у віці 10 років, навчався у Швейцарії та Великобританії, є членом наглядових рад енергетичних та металургійних компаній свого батька – ДТЕК та Метінвест.

Радіо Свобода надіслала запит до пресслужби компанії ДТЕК з проханням прокоментувати цю інформацію.

Сам Рінат Ахметов побудував триповерховий будинок посеред соснового лісу в селищі Плюти під Києвом. Палац вдалося зняти за допомогою дрона. Маєток прикрашають мармурові скульптури. Поруч розташовані два фонтани в античному стилі. Крім основного будинку, там розташовані ще кілька будівель. На території є басейн, джакузі і кілька лазень. Галявини маєтку встелені зеленими килимами з трави, на клумбах ландшафтний дизайн. Як повідомляють, 25 гектарів території оточує подвійний паркан, навколо – густий сосновий ліс.